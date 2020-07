Tierheim Nürnberg: Kleine Katzen-Babys verlieren bei Tragödie ihre Mutter

Die Kleinen sind nun bald vermittelbar - und sind schon jetzt sehr gefragt. "Es rufen schon Leute bei uns an", so Bader. Die Kätzchen - Pauli, Loki, Fraya und Odin - werden mindestens zu zweit vermittelt, aber auf keinen Fall einzeln. "Unser großer Traum wäre es natürlich, wenn alle vier zusammen bleiben könnten", sagt Bader. Ihr sei aber bewusst, dass das wohl ein Traum bleiben wird. "Vier Katzen-Babys sind viel Arbeit. Man braucht viel Platz und muss es wirklich wollen."

Im Moment zeichne sich schon ab, welche Kätzchen-Paare zusammen bleiben müssen. Das könne sich aber nochmal ändern.

Das Tierheim Nürnberg hat eine wichtige Bitte: Wer Interesse an den kleinen Katzen hat, muss den Interessentenbogen ausfüllen. "Das ist sehr wichtig", so Bader. "Nur so können wir die Kätzchen vermitteln. Per Telefon geht das nicht." Die vier Katzen-Babys werden als Wohnungskatzen mit Balkon oder sehr ländlich gelegen auch als Freigänger vermittelt. Sie sind mit Hunden aufgewachsen. Den Interessentenbogen des Tierheims gibt es hier.

So gefährlich ist ein Kampfhund wirklich: Das Tierheim Nürnberg räumt mit dem Mythos auf und erzählt die Geschichte von Pitbull-Mischling "Abby".