Hündin Daisy stammt aus einem illegalen Tiertransport. Im Tierheim Nürnberg hat sie Anfang August ein vorübergehendes Zuhause gefunden, erklärt Miriam Zimmermann aus dem Tierheim Nürnberg inFranken.de. Dort kümmern sich die Tierschützer*innen seitdem um den neun Monate alten Husky.

"Über Daisys Vergangenheit ist nichts bekannt, wie das leider sehr oft bei Hunden aus Transporten der Fall ist", sagt Zimmermann. Bekannt ist dagegen Daisys Erkrankung. Das Tierheim berichtet auf Facebook von einem "Notfall". Die junge Hündin habe einen Nierenstau. Ihre Nieren seien dadurch bereits geschädigt, auch eine Operation in einer Spezialklinik war schon nötig.

Trotz der Behandlung kann es sein, dass Daisy inkontinent bleibt. Momentan bekommt sie dafür ein Medikament. Ob es wirkt, wird aber erst in ein paar Wochen klar sein. Ansonsten wäre eine weitere Operation möglich, deren Erfolgsaussichten aber "ungewiss" seien.

Trotz ihres bisher schweren Lebens sei Daisy eine "neugierige, aktive Hündin, die endlich mehr als nur den Tierheimalltag erleben möchte". Mit anderen Hunden komme sie gut klar und auch Kinder seien kein Problem. Sie brauche viel Auslauf und psychische sowie physische Förderung. Auch an der Erziehung müssten ihre neuen Besitzer noch etwas arbeiten, aber Daisy lerne schnell und gerne, so das Tierheim. Wer der jungen Hündin ein neues Zuhause gibt, wird seine Mühen "tausendfach" zurückbekommen, ist sich das Tierheim sicher.

Die Entscheidung, einen Hund aus dem Tierheim bei sich aufzunehmen, sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Es gibt vieles, was du dabei beachten solltest.

