Ein sicheres, geborgenes Zuhause ist der größte Wunsch eines jeden Tierheimhundes. Wenn du einen von ihnen bei dir aufnehmen möchtest, ist die Freude dementsprechend riesig. Mit einem Hund ist allerdings auch viel Verantwortung verbunden - besonders, wenn er aus dem Tierheim kommt. Wie findet man heraus, ob man dieser Herausforderung gewachsen ist? In diesem Artikel zeigen wir dir, was auf dich zukommt, wenn du dich für eine Hundeadoption entscheidest.

Die Anschaffung eines Haustieres sollte immer gut überlegt sein. Bei Hunden aus dem Tierheim gibt es jedoch einiges mehr zu bedenken - schließlich steht nicht nur die Zukunft eines Lebewesens im Raum, sondern auch eine Menge unbeantworteter Fragen: Liegen gesundheitliche Probleme vor? Gab es unbekannte negative Erlebnisse bei den Vorbesitzern? Wie wird sich der Hund in deinem Zuhause verhalten?

Häufig lässt sich das Leben eines Tierheimhundes nicht vollständig rekonstruieren. Schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit sind dabei keine Seltenheit. Um diese Hürde zu bewältigen, benötigt es Sicherheit im Umgang mit Hunden, viel Zeit und eine ganze Portion Geduld. Für gewöhnlich dauert die Eingewöhnungszeit länger als bei Hunden vom Züchter, aber die Herausforderung lohnt sich: Dem Hund geht es bei dir wesentlich besser als vorher, da sich die Pfleger:innen nur bedingt Zeit für jedes Tier nehmen können. Dementsprechend wird er bei dir richtig aufleben und das Familienleben in vollen Zügen genießen.

Welche Vor- und Nachteile mit einer Adoption verbunden sind, wissen die Mitarbeiter:innen des Tierheims am besten. Sie können dir bei Unsicherheiten beratend zur Seite stehen. Übrigens: Auch dir werden viele Fragen gestellt, wenn du dich für einen Hund interessierst - beispielsweise über Familien- und Wohnsituation. So geht das Tierheim sicher, dass du ein sicheres Zuhause bieten kannst.

Ein wichtiger Aspekt, den es bei der Entscheidung zu berücksichtigen gilt, sind die anfallenden Kosten.

Bezahlt wird meistens eine sogenannte Schutzgebühr. Diese beträgt etwa 200 bis 300 € und fließt in die Erhaltung des Tierheims ein. Für beide Seiten ist die Summe eine Absicherung dafür, dass du den Hund wirklich möchtest.

Im Vergleich zu Hunden vom Züchter ist der Preis der Schutzgebühr verhältnismäßig gering. Trotzdem können auch zusätzliche Kosten entstehen: Obwohl Bewohner eines Tierheims tierärztlich betreut, geimpft und geröntgt werden, ist es durchaus möglich, dass gesundheitliche Probleme unentdeckt bleiben. Sobald sich der Hund in deiner Obhut befindet, übernimmt das Tierheim keine Verantwortung mehr für anfallende Tierarztkosten. Auch über diese Tatsache solltest du dir im Klaren sein, bevor du die Entscheidung triffst.

Wenn du dich auch nach gründlichem Überlegen bereit für einen Hund aus dem Tierheim fühlst, beginnt der spannende Teil: die Auswahl des richtigen Vierbeiners. Nimm dir dafür so viel Zeit wie möglich - sprich mit Mitarbeiter*innen des Tierheims, informiere dich über Rassen, Charakteren und Verhalten der Hunde und wäge ab, welche Eigenschaften zu dir und deiner Familie passen. Macht das Tierheim einen seriösen Eindruck und beherbergt einen Hund, der möglicherweise zu dir und deiner Familie passen könnte? Dann steht der ersten Begegnung nichts mehr im Weg! Um euch gegenseitig besser kennenzulernen, eignet sich ein langsames Herantasten in drei Schritten:

Nach mehreren Besuchen mit allen Familienmitgliedern entsteht idealerweise bereits ein erstes Vertrauensverhältnis. Wenn die Chemie zwischen euch stimmt und alle formalen Schritte eingeleitet sind, darf der Hund schon bald in deine vier Wände.

Die erste Zeit im neuen Zuhause entscheidet, wie es mit euch weitergehen wird. Damit der Neustart gelingt, gibt es einiges zu beachten.

Endlich ist es soweit: Der Hund darf mit zu dir nachhause! Was gibt es beim Einzug zu beachten? CC0 / Pixabay / pdjch66

Wichtig ist besonders, dass der Hund das Gefühl bekommt, ein liebevolles, sicheres Zuhause gefunden zu haben - und Menschen, auf die er sich jederzeit verlassen kann.

Natürlich kann in der Eingewöhnungsphase (und auch darüber hinaus) nicht alles nach Drehbuch laufen. Um Überforderung und Unsicherheiten bei möglichen Konflikten selbstbewusst entgegentreten zu können, hilft es, bereits im Vorfeld entsprechende Lösungsansätze zu kennen.

Egal, wie kompliziert es wird: Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Mit dem richtigen Erziehungstraining lassen sich viele Schwierigkeiten wieder ausbügeln.

Wenn du einen Hund aus dem Tierheim aufnehmen will, brauchst du vor allem Zeit, Geduld und Erfahrung. Außerdem solltest du dir darüber bewusst sein, dass du nicht alles aus seiner Vergangenheit wissen kannst - von schlechten Erfahrungen mit dem Vorbesitzer über negative Verhaltensweisen bis hin zu gesundheitlichen Problemen. Das birgt ein gewisses Risiko. Es kann sich aber durchaus lohnen, die Herausforderung anzunehmen, denn dem Hund wird es bei dir so gut gehen wie schon lange nicht mehr und das wirst auch du letztendlich spüren.

Sobald der Hund bei dir einzieht, übernimmst du die volle Verantwortung für ihn. Besonders die Eingewöhnungszeit ist für beide Seiten ein intensives Erlebnis. Damit der Übergang möglichst gut gelingt, solltest du deinem neuen Familienmitglied nicht zu viel auf einmal zeigen oder ihn mit Zuneigung überschütten. Bleibe lieber geduldig und konsequent im Umgang mit Regeln. Sollten größere Schwierigkeiten auftreten - beispielsweise Panik beim Spazierengehen, Aggressionen oder Befehlsverweigerung - empfiehlt sich das Hinzuziehen eines Experten oder der Besuch einer Hundeschule. Ist die Eingewöhnungszeit erfolgreich verlaufen, hast du nicht nur deinem Hund einen lang ersehnten Traum erfüllt, sondern auch selbst einen treuen Freund gewonnen.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.