Im Tiergarten Nürnberg bekommen die Kulanen, die Przewalski-Pferde und die Somali-Wildesel Nachwuchs. Das berichtet der Zoo in einer Pressemitteilung vom Freitag (21.05.2021)

Bedrohte Tierarten: Tiergarten Nürnberg trägt zum Überleben bei

Die Erhaltung des Erbguts dieser Tierarten sei besonders wichtig, weil sie in ihrem Lebensraum als bedroht gelten. Unter anderem deswegen engagiere sich der Nürnberger Tiergarten auch in Projekten in deren Lebensraum, heißt es.

Am 14. Mai kam eine kleine Kulanstute auf die Welt. Sie läuft bereits bei der Herde mit. Die Kulane gelten als stark gefährdet. Sie kommen in China, der Mongolei und Kasachstan vor.

Bei den Przewalski-Pferden gab es insgesamt dreimal Grunde zur Freude: Am 17. Februar und 8. April wurden zwei Hengste geborgen, am 11. Januar eine Stute. Auch diese Tierart gilt als stark gefährdet, allerdings ist ihr Populationstrend positiv, so der Tiergarten. Das käme unter anderem durch Auswilderungen aus Tiergärten.

Somali-Wildesel in Somalia ausgestorben?

Die Somali-Wildesel haben eine äußerst geringe Population: In Eritrea und Äthiopien soll es nur noch 23 bis 200 erwachsene Tiere geben. In Somalia sei sie mit größter Wahrscheinlichkeit schon ausgestorben. Im Tiergarten Nürnberg sorgte am 1. Februar bereits ein neugeborener Hengst für Freude. Am 13. Mai kam dann noch eine Stute hinzu.

