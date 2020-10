Corona-Demo ohne Maske: In Nürnberg fand am Sonntag (11. Oktober 2020) eine Versammlung unter dem Motto "Keine PCR-Tests an Schulen" im Westpark statt. Das berichtet die Polizei Mittelfranken. An der angemeldeten Demonstration nahmen bis zu 2800 Menschen teil. Angemeldet waren lediglich 400 Teilnehmer. Die Versammlung startete um 15.30 Uhr mit verschiedenen Redebeiträgen. Die Polizei musste die Versammlungsteilnehmer zwischendurch immer wieder auf die Maskenpflicht und auf die Einhaltung des Mindestabstandes hinweisen.

Querdenker in Nürnberg: "Wir fordern Abdankung der Bundesregierung"

"Unser Ziel ist heute, darauf aufmerksam zu machen, dass [...] man die Maßnahmen [der Pandemie] stetig hinterfragt", sagte Michael Ballweg, Gründer der "Querdenker" aus Stuttgart der Agentur NEWS5. Grundsätzlich fordere man die vollständige Wiederherstellung der Grundrechte und die Abdankung der Bundesregierung, so Ballweg.

Auf die stationäre Versammlung im Westpark folgte dann ein Aufzug über die von-der-Tann-Straße - Gustav-Adolf-Straße -Geisseestraße - Schwabacher Straße - Schlachthofstraße - Rothenburger Straße - von-der-Tann-Straße zurück zum Westpark. Zuvor wurden die Teilnehmer von der Polizei auf das Tragen einer Maske überprüft.

Insgesamt wurden 242 Teilnehmer ohne Maske kontrolliert. Das führte zu 68 Beanstandungen. Die übrigen Teilnehmer konnten beweisen, eine Ausnahmegenehmigung zu besitzen. Gegen acht Personen, die sich vehement gegen ein Tragen der Maske weigerten, wurde eine "Ordnungswidrigkeitenanzeige" erstattet.

Corona-Demo führt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Wegen der hohen Teilnehmerzahl war der Aufzug über 3,5 Kilometer lang, so dass es in Nürnberg teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der vorgeschriebene Mindestabstand wurde weitestgehend eingehalten. Die Versammlung endete um 20.45 Uhr. Die Polizei spricht von einem größtenteils störungsfreien Verlauf.

