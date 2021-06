Neue Verbindungen von Nürnberg aus in alle Welt, attraktive Last-Minute-Flüge, angepasste Flugpläne, Neuigkeiten aus den Airport-Shops, Gewinnspiele und vieles mehr: Im Flughafen-Ticker von inFranken.de versorgen wir Sie stets mit den aktuellsten News zum Airport Nürnberg.

Der Flughafen Nürnberg "Albrecht Dürer" ist der zweitgrößte Flughafen Bayerns, übertroffen nur vom Flughafen München. Mit rund 4,46 Millionen Fluggästen im Jahr 2018 erreichte das Passagieraufkommen am Airport Nürnberg einen vorläufigen Höhepunkt.

Update vom 09.06.2021: Deutsche Nationalmannschaft in Nürnberg gelandet

Die letzte Etappe der EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat begonnen. An Bord von Eurowings landete das DFB-Team am Dienstagabend (8. Juni 2021) auf dem Albrecht Dürer Airport. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war von Düsseldorf nach Nürnberg geflogen, um das rund 20 Kilometer entfernte EM-Quartier "Home Ground" bei Adidas in Herzogenaurach zu beziehen.

Für die Anreise und Rückkehr bei Spielen im Ausland werden die Fußballer den Flughafen der Metropolregion Nürnberg während der Europameisterschaft nutzen. Dies teilt der Airport Nürnberg mit.

Das Team von Joachim Löw traf am Dienstag in Franken ein, wo der Bundestrainer seinem EM-Kader den letzten Feinschliff bis zum schweren Turnierstart in einer Woche in München gegen Weltmeister Frankreich geben wird. Nur ein paar Kiebitze unter Schirmen warteten auf die Ankunft von Kapitän Manuel Neuer und der weiteren Spieler, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

DFB-Team wohnt und trainiert in Herzogenaurach

Die Mannschaft wohnt und trainiert vor und während der Europameisterschaft bei Partner Adidas im Basis-Quartier "Home Ground", das nach den Vorstellungen des Trainerstabs und der Spieler eingerichtet wurde. Die klein gehaltenen Wohnhäuser für jeweils vier Spieler liegen in einem Waldgebiet, das zum Gelände des Sportartikel-Konzerns in Herzogenaurach gehört. Sie sind eingegrenzt von großen grünen Tarnnetzen und weißen Sichtschutz-Planen.

Trainiert wird im Adi-Dassler-Stadion, das sich ebenfalls auf dem Campus des Sponsors befindet. "Die Feinabstimmung ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Da müssen wir schon noch weiter hart arbeiten. Aber die Basis ist im Moment gut", sagte Löw nach dem munteren 7:1-Torfest im Testspiel gegen Lettland.

Nach einem heftigen Gewitter landete der DFB-Charterflieger am Dienstagabend auf dem Flughafen in Nürnberg bei leichtem Regen. Löw stieg als Erster aus, seine 26 Spieler und der gesamte Tross folgten. Mit dem Teambus ging es dann die kurze Strecke nach Herzogenaurach. Einige Fans und Medienvertreter beobachteten die Einfahrt in das EM-Quartier.

Update vom 23.04.2021: Direktflug von Nürnberg nach ist London wieder möglich

Nach rund einem Jahr ist die Metropolregion Nürnberg wieder direkt mit London verbunden, teilt der Flughafen Nürnberg am Freitag (23. April 2021) mit. Der erste Flug nach London-Stansted geht demnach am 3. Juli 2021. Ryanair plane vorerst, immer dienstags und samstags in Richtung der britischen Hauptstadt zu starten, heißt es in der Pressemeldung des Airports. Bei zunehmender Nachfrage wolle die irische Fluggesellschaft das Angebot ab Herbst 2021 weiter auszubauen. Tickets mit flexiblen und kostenfreien Änderungsmöglichkeiten seien bereits unter ryanair.com buchbar.

Die neue Verbindung sei eine gute Möglichkeit für in der Region arbeitende Briten, um "schnell und einfach" in ihre Heimat zu kommen, teilt der Airport Nürnberg mit. Passagiere mit deutscher Staatsangehörigkeit können demnach Großbritannien trotz Brexit bis zu sechs Monate ohne Visum besuchen. Ob ein Visum notwendig ist, können Reisende auf den Webseiten der britischen Regierung überprüfen.

Update vom 02.11.2020: Airport Nürnberg zum besten Flughafen für Geschäftsreisende in Deutschland gewählt

Der Nürnberger Flughafen konnte erneut die Auszeichnung mit dem Business Traveller Award für sich gewinnen. In der Kategorie "Bester Flughafen für Geschäftsreisende in Deutschland" wählten die Business-Kunden den Airport zum Gewinner - und das bereits zum 13. Mal in Folge.

An der Umfrage des Business Traveller Magazins nahmen laut Airport über 1000 Leser teil. Auf dem Treppchen landeten:

Platz 1: Airport Nürnberg

Airport Nürnberg Platz 2: Flughafen München

Flughafen München Platz 3: Flughafen Frankfurt

Die Umfrage fand bereits vor der Corona-Pandemie statt. Besonderes Lob gab es am Nürnberger Flughafen für:

die kurzen Wege

die einfache Orientierung

die gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

die schnelle Gepäckabfertigung

"Das Airport-Nürnberg-Team freut sich darauf, hoffentlich bald wieder mit zunehmendem Geschäftsreisebedarf als Gateway einer starken Metropolregion Nürnberg an diesen Erfolg anknüpfen zu können", erklärt der Flughafen.

Update vom 09.10.2020: Abflug vom Nürnberger Flughafen - für diese Ziele gilt keine Reisewarnung

Viele Orte gelten neuerdings als Risikogebiet für eine Corona-Infektion. Vom Nürnberger Airport aus kann man aber noch Ziele ansteuern, für die keine Reisewarnung gilt.

Beispielsweise werden noch fünf Griechenlandziele angesteuert:

Kreta

Thessaloniki

Kos

Korfu

Rhodos

Ebenso lohnenswert ist das italienischen Nonstop-Ziel Palermo. Auch für das bulgarische Sonnenziel Varna am Schwarzen Meer wurde die Reisewarnung aufgehoben.