Strand, Sommer, Sonne, Meer - Italien ist für die Deutschen das Urlaubsziel schlechthin. Jahr für Jahr zieht es Millionen von Menschen in die malerischen verwinkelten Städtchen der Toskana, an die weiten heißen Sandstrände des Mittelmeers oder auf die kleine Trauminsel Sardinien. Das Land bietet eine Bandbreite an kulinarischen Köstlichkeiten und bietet jedem Besucher sonniges Wetter und einen entspannenden mediterranen Flair.

Doch dieses Jahr ist alles anders: Groß war die Enttäuschung, nachdem verkündet wurde, dass aufgrund der Corona-Krise ein Urlaub in Italien mit höchster Wahrscheinlichkeit ausfallen wird. Aber wie sieht es momentan aus? Vor einiger Zeit wurden die Reisewarnungen für 27 europäische Länder aufgehoben - auch Italien ist dabei. Hier erfahren Sie, wie Ihr Italien-Urlaub dieses Jahr aussehen könnte und auf was Sie bei Ihrer Reise achten müssen.

Italien-Urlaub 2020: Worauf müssen Reisende achten?

Italien war von "Covid-19" besonders stark betroffen, mittlerweile hat sich die Lage jedoch verbessert. Vereinzelt gibt es noch regionale Schwerpunkte wie Lombardei, Piemont, Emilia Romagna und Venezien.

inFranken.de fasst die Corona-Regeln, die in Italien gelten, kompakt zusammen:

Ist eine Durchreise durch Österreich und Schweiz möglich?

Ja. Wer von Deutschland nach Italien mit dem Auto reisen möchte, der muss zwangsweise Österreich oder die Schweiz durchqueren. Alle auf dem Weg liegenden Grenzen (Österreich, Schweiz, Italien) sind wieder geöffnet. Transitreisende aus Deutschland müssen aktuell nicht mit Einschränkungen rechnen.





Flughäfen sind in ganz Italien wieder in Betrieb. Auch die Bahnverbindungen wurden größtenteils wieder eröffnet. Die "Deutsche Bahn" fährt alle Ziele in Italien an.



Die Fernbusse von Flixbus fahren wieder zwischen Deutschland und Italien. Kreuzfahrtschiffe legen aber noch nicht wieder an den Küsten an.





Seit dem 3. Juni 2020 ist eine Einreise nach Italien aus allen EU-Ländern ohne besonderen Rechtfertigungsgrund und ohne Quarantänepflicht möglich. Seit Montag (14.09.2020) ist es allerdings notwendig bei Reisen auf die Insel Sardinien einen negativen Corona-Test vorzuweisen oder sich vor Ort zu testen.