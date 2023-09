Nürnberg: Autozulieferer Leoni läutet neue Ära ein - "keine Zeit zu verlieren"

Der ins Schlingern geratene fränkische Automobilzulieferer Leoni will seine Krise überwinden. Mit neuen Köpfen möchte das Unternehmen aus Nürnberg das Ruder herumreißen. Der schon länger ins Auge gefasste Besitzerwechsel ist seit Mitte August vollzogen. Neuer alleiniger Eigentümer des Kabel- und Bordnetzspezialisten ist der österreichische Unternehmer Stefan Pierer. Dieser drängt nun auf den baldigen wirtschaftlichen Umschwung.

"Die Leoni AG hat keine Zeit zu verlieren, der operative Turnaround muss nun nachhaltig gelingen", wird Pierer in einer aktuellen Pressemitteilung zitiert. "Gerade angesichts des weiter steigenden Wettbewerbsdrucks in der Automobilindustrie." Mit dem neu bestellten Aufsichtsrat soll eine neue Ära eingeläutet werden. Mit Friedrich Roithner hat der Aufsichtsrat des Autozulieferers auch einen neuen Vorsitzenden.

Nürnberg: Autozulieferer Leoni stellt sich neu auf - Unternehmen spricht von "erforderlichem Um- und Aufbruch"

"In dieser entscheidenden Phase ist Friedrich Roithner die richtige Besetzung an der Spitze des Aufsichtsrats, um den erforderlichen Um- und Aufbruch zu begleiten", erklärt Leoni-Besitzer Pierer. Nach Angaben des Zulieferers ist Friedrich Roithner als sogenannter "Chief Finance Officer (CFO)" Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG und insgesamt seit mehr als 15 Jahren im Management der österreichischen Pierer-Gruppe. Der studierte Betriebswirt verfügt laut Pressemitteilung aufgrund seiner beruflichen Laufbahn über "eine breite Expertise auf dem Gebiet des Finanzmanagements im industriellen Umfeld, insbesondere in Zeiten der Transformation". An der Aufsichtsratsspitze trete Friedrich Roithner die Nachfolge von Ulla Reisch an, die aus dem Gremium ausscheide.

Nach Unternehmensangaben wurden zudem weitere Aufsichtsräte neu gewählt: Friedrich Roithner sei von der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat von Leoni gewählt worden - ebenso wie vier weitere Mitglieder als Anteilseignervertreter. "Wie vorgeschlagen, zogen Josef Blazicek, Michaela Friepeß, Wolfgang Plasser und Rudolf Wiesbeck in das Gremium ein", heißt es in der Mitteilung des Nürnberger Unternehmens. Unverändert gehören demnach Günther Apfalter sowie alle sechs bisherigen Arbeitnehmervertreter dem Aufsichtsrat an. "In dieser neuen Zusammensetzung verfügt der Aufsichtsrat nun über ein breites Spektrum an industrieller und insbesondere Transformationserfahrung."

"Bei Leoni hat ein neues Kapitel begonnen", wird CEO Klaus Rinnerberger zitiert. "Wir haben eine engagierte Belegschaft, eine gute technologische und eine solide operative Basis, kurz: Leoni verfügt über alle Zutaten, um dauerhaft erfolgreich zu sein." Seine Aufgabe als CEO sei es, dafür zu sorgen, diese Potenziale auszuschöpfen, erklärt Rinnerberger. Nach der Bewältigung massiver wirtschaftlicher Probleme hatte sich Leoni unlängst entschieden, die komplette Draht-Sparte an einen Investor zu verkaufen - darunter auch den Hauptsitz im mittelfränkischen Weißenburg. In Marokko ist unterdessen ein neues Leoni-Werk geplant. Weitere Nachrichten aus Nürnberg gibt es in unserem Lokalressort.