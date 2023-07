Die "Letzte Generation" protestierte am 30. Mai 2022 mit einer Sitzblockade an einer Bundesstraße in Kempten. Mit dabei war unter anderem die heute 25-jährige Maja Winkelmann, die 2017 bis 2021 an der Technischen Hochschule in Nürnberg studierte. Am Dienstag (4. Juli 2023) fiel das Gerichtsurteil gegen sie und weitere Demonstranten der Gruppierung in der Allgäuer Stadt.

Nachdem sie bereits im April zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden war, soll es für die Aktivistin nun wieder für zwei Monate ins Gefängnis gehen. Kurz nach der Verhandlung teilt sie ihre Ansicht dazu in einem Video mit.

Freiheitsstrafe für ehemalige Nürnberger Studentin - 25-Jährige verteidigt "friedliche Sitzblockade"

Der Kreisbote berichtete damals von "erheblichen Behinderungen im Verkehr". Bilder der "Letzten Generation" zeigen sechs Mitglieder, die Banner mit der Aufschrift "Stoppt den fossilen Wahnsinn" hochhalten und die Autos am Weiterfahren hindern. "Während in Leipzig etwa zwei Stunden zuvor fünf Unterstützer*innen der Letzten Generation für einen ganz ähnlichen Protest freigesprochen wurden, fällte der Richter Kempten ein gänzlich anderes Urteil", heißt es in einer Pressemitteilung des Klimaschutzbündnisses.

"Gegen Maja Winkelmann (25), Karl Braig (68), Christoph Meiler (26) und Max Wallstein (32) wurden Haftstrafen von jeweils zwei Monaten ohne Bewährung verhängt. Die beiden weiteren Beteiligten erhielten eine Geldstrafe beziehungsweise wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt." Auf demTwitter-Profil der "Letzten Generation" kommentiert Winkelmann das Urteil in einem Video.

"Ich wurde gerade zu zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Für eine friedliche Sitzblockade, die ich hier letztes Jahr in Kempten gemacht habe. Ich weiß aber, dass sich die Klimakatastrophe nicht einfach so wegsperren lässt. Und deswegen werden wir jetzt nicht einfach aufhören, friedlichen und effektiven Protest zu leisten. Gerade hier in Bayern, wo die Diskrepanz zwischen dem, was gesagt und dem, was getan wird, am größten ist, müssen wir weiter friedlichen Widerstand leisten. Und deswegen gehe ich auch ab Mitte August wieder in Bayern auf die Straße."

100 Menschen von Blockade betroffen - Mann kann Prüfung nicht wahrnehmen

Laut der Allgäuer Zeitung hatte die Blockade zwei Stunden angedauert und mindestens 100 Menschen betroffen. Ein Autofahrer habe beispielsweise seine Abschlussprüfung nicht antreten können. Zu dem Urteil habe auch "Serientäterschaft" geführt.

So klebte sich Maja Winkelmann schon an den Bilderrahmen eines historischen Gemäldes in der Berliner Gemäldegalerie. Die Urteile sind laut Medienberichten noch nicht rechtskräftig.

In der Pressemitteilung der Klimaaktivisten verlautet Winkelmann: "Aufhören ist keine Option. Wenn kein Protest aus der Gesellschaft kommt, wird die Regierung ihren Kurs auch nicht ändern." Weitere Nachrichten aus Nürnberg findest du auf unserer Übersichtsseite.