Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr haben am Freitag (03.03.2023) in mehreren bayerischen Städten Busse und - wo vorhanden - Straßen- und U-Bahnen lahmgelegt.

Die Gewerkschaft Verdi kämpft mit der Aktion für deutlich höhere Löhne, aber auch eine bessere Finanzierung des ÖPNV. Teilweise wollen sich Streikende an den ebenfalls für Freitag angekündigten Klimaschutzdemonstrationen von Fridays for Future beteiligen.

Warnstreik am Freitag - Verdi verbündet sich mit "Fridays for Future"

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) ist gleich in mehreren Städten betroffen, nicht aber der Regionale Zugverkehr und die S-Bahnen. In Nürnberg und Bamberg bleiben der VGN zufolge alle Fahrzeuge im Depot. In Erlangen und Fürth gab es eingeschränkte Streikfahrpläne. Aus Bayreuth lagen am Morgen noch keine detaillierten Informationen vor, die Stadtwerke rechneten aber mit "erheblichen Einschränkungen".

In Fürth ist die Lage etwas entspannter, wie die infra ankündigte. Zwar soll es zu massiven Beeinträchtigungen kommen, "dennoch versucht das Unternehmen, mit einem reduzierten Fahrplan den ÖPNV aufrechtzuerhalten. Vornehmlich mit privaten Verkehrsunternehmen verkehren die Busse voraussichtlich nur im 30-Minuten-Takt auf Basis eines eingeschränkten Busnetzes. Die mit E71, E72, E73, E75, E77, E78 und E79 benannten Linien binden unter anderem die Stadtteile Burgfarrnbach, Hardhöhe, Vach, Atzenhof, Oberfürberg und Großgründlach an die Fürther Innenstadt an", wie der kommunale Busbetreiber mitteilte.

Auch Schulbusse verkehren demnach nur eingeschränkt, man bemühe sich jedoch um Verstärkerfahrten.

Nürnberg steht komplett still - Fürth und Erlangen mit Notfallfahrplänen

Diese Verbindungen sind laut der infra jedoch nicht in der VGN-Verbindungsauskunft aufgeführt. Für Fahrten nach Nürnberg empfiehlt der Versorger, auf die S- und Regionalbahnen zurückzugreifen. Die werden von der Deutschen Bahn betrieben und sind nicht vom Streik im öffentlichen Dienst betroffen.

Auch in Erlangen versucht man, mit privaten Busunternehmen eingeschränkte Notfallfahrpläne zu ermöglichen. "Der Streikfahrplan sieht die Bedienung aller städtischen Linien vor, und zwar im Stundentakt von morgens 4 Uhr bis nachts ca. 1 Uhr. Die Kliniklinie 299, die Rufbusse und die NightLiner im Stadtgebiet verkehren normal. Soweit möglich, werden einzelne Schulfahrten bedient", informieren die Stadtwerke. Anders als in Fürth sollen alle Verbindungen über die Internet-Dienste der VAG abrufbar sein - alternativ wird auf die aktuellen Fahrplaninformationen auf den elektronischen Tafeln am Hugenottenplatz verwiesen.

