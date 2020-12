Vorhang auf für "Das Lumpenpack und der neue Rest der Band". Die Musikgruppe freut sich auf die Konzert-Zeit und ein Ende der Corona-Pandemie. "Wir haben fürchterlich Lust wieder Konzerte zu spielen und hoffen, dass es bis dahin wieder reibungslos möglich ist", so Max und Jonas vom Lumpenpack.

"Verstärkt mit Menschen, die ihre Instrumente tatsächlich beherrschen, präsentieren wir alte Songs im neuen Gewand, neue Songs im neuen Gewand und irgendwas dazwischen", so erklären die Künstler, was die Fans und Gäste erwarten. Man kann gespannt sein, da die Band vor kurzem mit dem Titel "Halbzeit" ein umfassendes neues Album herausgebracht haben.

Das Lumpenpack in Nürnberg: Für wen ist das Konzert?

Die Musiker Max und Jonas bringen es wie folgt auf den Punkt:

"Für alle, die sagen wollen, endlich eine richtige Band.

Für alle, die sagen wollen, früher haben sie mir besser gefallen.

Für alle, die sagen, ich hab jetzt ein halbes Jahr in meiner Wohnung gesessen und muss dringend wieder auf ein Konzert, mir völlig egal, wer da spielt."

Das Konzert ist für 21. März 2021 im Z-Bau in Nürnberg geplant. Hier geht es zu den Tickets:

Einen Überblick der Konzert-Highlights 2021 in Franken finden Sie hier.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach interessanten Angeboten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Ticket-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und eine Karte für eine Veranstaltung kaufen, bekommen wir eine Provision vom Ticketportal. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.