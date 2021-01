Bibi Blocksberg - Das Musical kommt im Juni 2021 nach Bad Staffelstein

Ursprünglich sollte die Veranstaltung schon im Mai 2020 stattfinden

Bibi Blocksberg ist wohl eine der bekanntesten Figuren Deutschlands. Die kleine Hexe hat schon Kinder in den 1980er-Jahren begeistert und ist auch heute noch sehr beliebt. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Serie geht Bibi mit ihrem Musical Alles wie verhext zwischen 2020 und 2023 auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Es sind insgesamt 300 Aufführungen geplant und natürlich macht die Hexe keinen Halt vor Franken!

Bibi Blocksberg - Das Musical live in Bad Staffelstein

Eigentlich hätte Bibi ihren Auftritt in Bad Staffelstein bereits im Mai 2020 gehabt. Doch aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wurde die Show verschoben. Das Musical wird nun am 2. Juni 2021 um 15 Uhr in der Seebühne in Bad Staffelstein aufgeführt.

Bei dem Mitmachmusical, das für alle Kinder ab 4 Jahren geeignet ist, geht es um einen ganz verhexten Tag: Bibi, ihre Mutter Barbara und Oma Grete sollen anlässlich der Walpurgisnacht das große Hexenfeuer entzünden. Doch leider läuft den ganzen Tag, ob morgens beim Frühstück oder mittags in der Schule, ständig alles schief. Wird sich diese Pechsträhne auch abends bei dem großen Event fortführen?

Ob Bibi und ihre Familie es schaffen, den Bann noch in allerletzter Sekunde zu brechen oder ob sie sich vor allen Hexen blamieren, erfahren Sie am 2. Juni 2021 in Bad Staffelstein. Mit viel Spaß und witzigen Zaubersprüchen ist das Musical ein Erlebnis für die ganze Familie! Sichern Sie sich jetzt ihr Ticket!

Einen Überblick über die Veranstaltungs-Highlights 2021 in Franken finden Sie hier.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach interessanten Angeboten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Ticket- oder Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und eine Karte für eine Veranstaltung oder ein Produkt kaufen, bekommen wir eine Provision vom Ticketportal bzw. Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.