Das Geschäftsjahr 2021 sei für Baur zufriedenstellend gelaufen, berichtet der Fränkische Tag. Im Oktober hätte sich abgezeichnet, dass man erstmals eine Milliarde Euro Umsatz erreichen könne. Trotzdem sollen dutzende Stellen abgebaut werden, sonst drohe Dramatisches für das Unternehmen, wie der FT berichtet. In diesem Artikel (FT+) findet ihr die detaillierten Gründe für den Stellenabbau bei Baur - und welche Beschäftigten es dort trifft. Parallel dazu hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung den Bau eines 150 Millionen Euro teuren Neubaus angekündigt.

Altenkunstadt: Baur plant Großinvestition - Neubau soll "Arbeitsplätze sichern"

Wie der Fränkische Tag berichtet, werden beim Stellenabbau nun konkrete Abfindungssummen bekannt - und ein Sonderbonus für Schnellentschlossene (FT+). Die Otto-Gruppe hatte am Mittwoch (15. Dezember 2021) eine Großinvestition angekündigt: Die Otto Group und Friedrich-Baur-Stiftung haben sich auf den Bau eines neuen 16.300 Quadratmeter großen, vollautomatisierten Shuttlelagers auf dem Campus in Altenkunstadt geeinigt. Mit dem 150-Millionen-Euro-Projekt soll in den "Ausbau und die technologische Weiterentwicklung des Konzernstandorts" investiert werden, heißt es in der Mitteilung.

Es solle eines der größten und modernsten Fullfillment-Centers in Europa werden und "langfristig Arbeitsplätze von rund tausend Mitarbeiter*innen in der Region sichern".

Noch im ersten Quartal 2022 sollen nach Abschluss des behördlichen Genehmigungsverfahrens die Bauarbeiten beginnen. Im Februar 2024 soll dann der Neubau mit einer Länge von 216 Metern, einer Breite von 74,5 Metern und der Höhe von 24 Metern in Betrieb genommen werden.