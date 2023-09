Wirsberg ist Frankens Hochzeitsdorf - hier schwört man sich auch an Sonn- und Feiertagen die Treue

"Das Hochzeitsdorf im Grünen" - so bezeichnet sich der Markt Wirsberg im Landkreis Kulmbach selbst auf seiner Website. Der idyllische Luftkurort im Landkreis Kulmbach lädt zum "Ja-Sagen" ein und bietet seinen Brautpaaren dabei tolle Vorteile neben der malerischen Kulisse der umliegenden Natur. Wer außerdem wissen möchte, in welchen Burgen und Schlössern man in Franken heiraten kann, kommt mit diesen 15 Location-Tipps für die Hochzeit definitiv auf seine Kosten.

Ein Ort wie kein anderer - Das Hochzeitsdorf Wirsberg in Franken

Seit 1983 ist der Ort im Frankenwald als das erste Hochzeitsdorf der Bundesrepublik bekannt und hat im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bereits mehr als 2700 Paare begrüßt, die sich getraut haben, sich trauen zu lassen. Diese Heirats-Location ist auch beliebt bei Brautpaaren aus ganz Deutschland, die ihren Aufenthalt gerne mit einem Urlaub verbinden.

Ein besonders gutes Klima und die hervorragende Luftqualität machen Wirsberg zum Kurort und begrüßten zahlreiche Gäste und Touristen aus aller Welt. Für Outdoor-Fans gibt es hier viele Möglichkeiten zum Austoben beim Wandern, Radfahren oder Schwimmen.

Von der "A9 München - Berlin" geht es nach Wirsberg direkt auf den "Frankenwaldsteigla" oder in den Sattel und mit ordentlich Pedal-Power auf den "Main-Saale-Radweg". Damit ist auch für eine genussvolle Auszeit für etwaige Hochzeitsgäste gesorgt.

Hochzeits-Gastronomie im Markt Wirsberg

Im luxuriösen Wellness- & Hochzeitshotel Reiterhof Wirsberg kann auf Experten in Sachen Hochzeit vertraut werden. Die idyllische Landschaft, welche das Resort umgibt, sorgt für die Kirsche auf der Hochzeitstorte. Bei gutem Wetter kann hier außerdem in einem Sommer-Pavillon geheiratet werden.

Eine echte Landhochzeit kann im Gasthof Steinlein gefeiert werden. Die hauseigene Brennerei liefert dabei den richtigen Schnaps, um den Gästen ordentlich einzuheizen. Wirsberg wird seinem Namen als Hochzeitsdorf gerecht, indem es den Paaren hier die Möglichkeit bietet, traditionell im Dorfwirtshaus, im Gasthof oder im 4,5-Sterne-Hotel, die Feierlichkeiten auszurichten.

Hotel Bellevue Spa & Resort Reiterhof: Sessenreuther Str. 50, 95339 Wirsberg, 09227/20 40

Gasthof-Brennerei Steinlein: Neufang 2, 95339 Wirsberg, 09227/ 732 75

Besondere Dienstleistungen für Brautpaare im Markt Wirsberg

Auf Heiratswillige in Wirsberg wartet im Luftkurort eine Trauung, die als "unbürokratisch, in persönlicher Atmosphäre, ohne langweilige Trauungsformeln im herzlichen Stil" durchgeführt wird. Beratung und Unterstützung erhalten die Paare dabei von den Standesbeamt*innen.

Ein besonderes Angebot liegt in der flexiblen Termingestaltung für die Trauung. So ist es hier auch möglich, an einem Sonn- oder Feiertag und außerhalb der üblichen Dienstzeiten zu heiraten.

Eheschließungen außerhalb dieser Dienstzeiten bekommen in Wirsberg ein Geschenk in Form eines Hochzeitsbäumchens aus dem Frankenwald und ein zusätzliches Erinnerungsgeschenk, um diesen besonderen Tag noch denkwürdiger zu machen.

