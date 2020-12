Kulmbach vor 1 Stunde

Burggeflüster

Wenn man schon beim Anbieterwechsel unter Strom steht

Nun habe ich also doch den Stromanbieter gewechselt. Inzwischen habe ich schon drei Mails erhalten, in denen ich freundlich begrüßt und auf den Kundenbereich der Homepage hingewiesen wurde, in den ich mich ja einloggen und die Unterlagen anschauen könnte.