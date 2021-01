"Queen Mania" tritt am 22. September 2021 in Kulmbach auf

Dabei handelt es sich um eine Tribute-Band der britischen Rocklegende "Queen"

Ursprünglich hätte das Konzert bereits im April 2020 stattfinden sollen

Die Tribute-Band Queen Mania hat sich ein Ziel gesetzt: das Lebenswerk von Freddie Mercury weiterzuführen, dem 1991 verstorbenen Leadsängers der Band "Queen", die vor allen in den 1970-er bis zu den frühen 1990-er Jahren große Erfolge feierte. Quen Mania ist eine vierköpfige Band aus Italien um Frontmann Sonny Ensabella, die bereits seit Jahren durch die schönsten Länder Europas tourt und kommt nun zum 50-jährigen Jubiläum von "Queen" auch nach Deutschland. Eigentlich hätte Queen Mania bereits 2020 in Kulmbach auftreten sollen, doch diese Show musste wegen Corona abgesagt werden.

Queen Mania live in Kulmbach

Am 22. September 2021 wird Queen Mania um 19 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach den Saal zum Beben bringen. Mit der Show Forever Queen - The Ultimate Tribute lassen die vier Künstler das Ausnahmetalent Freddie Mercury noch einmal auferstehen. Sie performen dabei die größten Hits wie Radio Gaga, We are the champions oder auch Bohemian Rhapsody.

Und nicht nur die Hits erinnern an die großartige Band, auch die Bühnenshow und die Outfits der Band versetzen einen in die Blütezeit von Queen zurück. Von Rock bis Balladen, von Kostümen bis Gesang ist diese Show eine einzige, großartige Hommage an die britische Band. Seien Sie dabei und Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

