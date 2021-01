Aktuell allerdings gibt es (gefühlt) nur ein Thema - Corona. Weil es uns in allen Bereichen betrifft und beeinträchtigt, keine Frage. Inzwischen ist die Situation so ernst, dass wir uns am besten den ganzen Tag über nur noch von uns selbst begleiten lassen, und alle anderen - der Ansteckungsgefahr geschuldet - möglichst aus dem Weg gehen.