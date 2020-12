Wer aktuell Zahlen verbreitet, bezieht sich auf Inzidenzen, auf Infizierte und - leider - Tote. Doch Statistiker erfassen viele weitere gesellschaftliche Zusammenhnge. Einer davon ist der Anteil derjenigen an der Gesamtbevlkerung, die ohne Abschluss die Hauptschule verlassen. 2019, also noch vor der "Generation Corona", waren das in Bayern immerhin 5,7 Prozent aller Schulabgnger. Bundesweit sind die absoluten Zahlen des Vorjahres sogar noch schlechter: In Deutschland liegt die Quote der Schulabbrecher bei 6,3 Prozent (unter Auslndern sogar bei 18,1 Prozent).