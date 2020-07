Unfall bei Steinberg: Frau überschlägt sich mit ihrem Wagen

Eine 53-jährige Autofahrerin überschlug sich am Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen. Die Frau war auf der Straße von Steinberg in Richtung Kämmerlein unterwegs. Wie die Polizei vor Ort erklärte, war die Pkw-Fahrerin wohl zu schnell unterwegs. Sie kam mit ihrem Wagen nach links in die Böschung ab und überschlug sich einmal, sodass der Wagen auf dem Dach zum Liegen kam.

Die Frau konnte sich nach Angaben der Polizei selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie trug eine Verletzung am Ellbogen davon und wurde zur Sicherheit vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Weitere Fahrzeuge waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt. An dem Wagen der Frau entstand Totalschaden.

