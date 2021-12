Kitzingen vor 56 Minuten

Nach Zusammenstoß geflüchtet

Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf der Nordtangente in Kitzingen eine Unfallflucht. Eine 49-jährige Frau fuhr mit einem Skoda auf der Brücke in Richtung der Staatsstraße 2271. Im Kurvenbereich kam auf ihrer Fahrspur ein, zunächst unbekannter, Lenker eines Mitsubishis entgegen, welcher die durchzogene Mittellinie überfuhr. Die Frau konnte trotz eines sofortigen Ausweichversuchs einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.