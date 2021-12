Kitzingen vor 18 Minuten

Lichtmast gerammt und geflohen

Am Mittwoch, um 6.56 Uhr, kam es auf Höhe der Repperndorfer Straße 3 in Kitzingen zu einer Verkehrsunfallflucht, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines Lkws rangierte rückwärts in die Einfahrt einer dort ansässigen Firma. Bei dem Versuch rammte er mit dem Fahrzeugheck einen Lichtmast. Letztendlich entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall nachzukommen. Es entstand laut Polizei ein Schaden von circa 2500 Euro.