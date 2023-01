Geiselwind: "Bike and Music Weekend" findet im August 2023 statt

Fast 5000 Tickets verkauft : "Danke für so viel Vertrauen" - Veranstalter äußert sich

: "Danke für so viel Vertrauen" - Veranstalter äußert sich Bikes, Live Bands, Stuntshows: Das erwartet die Besucher auf dem Festival

Das "Bike and Music Weekend" findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 6. August 2023 statt, teilt der Veranstalter Autohof Strohofer in Geiselwind mit. Er berichtet außerdem, worauf sich die Besucher im Sommer freuen können.

"Bike and Music Weekend" in Geiselwind: Am 31. Januar 2023 endet die "Blind Ticket Phase"

"Wir sind fleißig am Vorbereiten für 2023", erklärt der Veranstalter. Das Programm für das Wochenende im August sei "abwechslungsreich", das erwarte die Gäste: "Bikes, Music, Live Bands und DJs, Dragstershow, Boxengasse, Stuntshows, Internationale Bikeshow, US-Cars, Präsentation der Showgewinner, Lifestyle, Händlermeile, Nightshow."

Die ersten Bands werden in Kürze veröffentlicht, so der Autohof Strohofer. Es sei nur so viel verraten: "Nach dem 'Bike and Music Weekend' 2022 haben wir uns euer Feedback zu den Bands zu Herzen genommen und planen die Acts eine oder zwei Nummern größer." Am Dienstag, 31. Januar 2023, ende die "Blind Ticket Phase". Das bedeute: "Wer sich jetzt ein Ticket kauft, weiß noch nicht, welche Bands spielen. Dafür kostet das Ticket 10 Euro weniger."

Ab Mittwoch, 1. Februar 2023, koste die Eintrittskarte dann 69 statt 59 Euro. Kindertickets gebe es nur an der Tageskasse. Das "Bike and Music Weekend" in Geiselwind, das der Veranstalter selbst als das "Kult Event Europas für Bikes, Lifestyle & US-Cars" bezeichnet, wird bereits seit 2002 ausgetragen.

Auch interessant: "Nicht mit so einem Ansturm gerechnet" - Feuerwehr zeigt sich in sexy Posen - Foto-Kalender heiß begehrt