Volkacher Feuerwehr verkauft besonderen Kalender für 2023

"Vorsicht brandheiß": Leicht bekleidete Feuerwehrmänner und -Frauen zu sehen

zu sehen Projekt stößt auf hohe Nachfrage - Einsatzkräfte von Erfolg überrascht

- Einsatzkräfte Frauen der Einsatzkräfte hatten die Idee - das passiert mit den Einnahmen

Für das Jahr 2023 hat die Feuerwehr Volkach einen Kalender herausgebracht, in dem die Feuerwehrleute - Männer wie Frauen – in freizügigen Posen zu sehen waren. Der Verkauf lief besser als gedacht. Der ungewöhnliche Kalender erfüllte zudem noch einen anderen Zweck. "Das Ziel, Aufmerksamkeit für die wichtige Arbeit der Feuerwehren zu erreichen, wurde aus unserer Sicht definitiv erreicht", konstatiert Feuerwehr-Sprecher Moritz Hornung.

Update vom 27.01.2023: "Sexy Feuerwehrkalender" mit vollem Erfolg - Volkacher Einsatzkräfte stoßen auf große Resonanz

Ende 2022 verkaufte die Feuerwehr Volkach einen Kalender mit den alles andere als alltäglichen Fotos ihrer Einsatzkräfte, um auf das "schönste Ehrenamt der Welt aufmerksam zu machen". Der Plan ging augenfällig voll und ganz auf. "Wir haben fast erahnt, dass es ziemlich große Kreise in den Medien ziehen wird, aber dass das Interesse dann doch so groß wird, haben wir nicht gedacht", berichtet Moritz Hornung, Sprecher der Feuerwehr Volkach, inFranken.de am Freitag (27. Januar 2023).

Die Resonanz war demnach riesig. "Wir haben Interviews mit sechs Radiosendern geführt und verschiedenste Onlineportale haben über unseren Kalender berichtet." Auch die derart hohe Nachfrage nach dem Kalender überraschte die Feuerwehr. "Wir haben nicht mit so einem Ansturm gerechnet", erklärt Hornung. "Wir haben schnell gemerkt, dass die Anzahl nicht reichen wird und haben dann noch mal 150 Exemplare nachdrucken lassen."

Auch die Rückmeldungen zu dem originellen Produkt seien größtenteils positiv ausgefallen, auch wenn es den ein oder anderen Kritiker gebe. "Das Ziel, Aufmerksamkeit für die wichtige Arbeit der Feuerwehren zu erreichen, wurde aber aus unserer Sicht definitiv erreicht", berichtet der Sprecher der Feuerwehr Volkach abschließend.

Wie viele Feuerwehr-Kalender insgesamt einen Abnehmer gefunden haben, ist noch nicht ganz klar. Einen Kassensturz habe man noch nicht gemacht, denn es seien noch ein paar Kalender zu kaufen.

Erstmeldung vom 25.11.2022: "Vorsicht, brandheiß" - Volkacher Feuerwehr zieht für Kalender blank

Für das Jahr 2023 hat die Volkacher Feuerwehr einen Kalender herausgebracht, in dem einige der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leicht bekleidet posieren. Die Entscheidung dafür sei aus mehreren Gründen zustande gekommen, so Sprecher Moritz Hornung. In kompletter Eigenregie habe die Feuerwehr daraufhin den Kalender produziert.

Schon zwei Mal hat die Feuerwehr Volkach einen Kalender veröffentlicht. Zuletzt vor vier Jahren, allerdings seien darin Einsatzbilder und Bilder der Feuerwehrleute in Arbeitskleidung zu sehen gewesen. Auf die leicht schlüpfrige Idee seien zum einen die Partnerinnen der Feuerwehrmänner gekommen. Diese hätten sich einen "sexy Kalender" ihrer Männer gewünscht. Andererseits sei der Kalender eine gute Möglichkeit, um auf "das schönste Ehrenamt der Welt aufmerksam zu machen", sagt Hornung gegenüber inFranken.de.

"Aus Gaudi" habe man sich dann dazu entschieden, die Idee zu verwirklichen. In kompletter Eigenregie sei schließlich der Kalender entstanden. Verantwortlich dafür war Robin Tschischka, der stellvertretende Pressesprecher der Feuerwehr Volkach. Dieser habe sich vom Fotografieren bis zum Produzieren mit aufwendiger Arbeit um alles gekümmert.

Die Teilnahme sei für die Feuerwehrleute freiwillig gewesen und "die Teilnehmer haben sich sofort nach dem Aufruf gefunden", berichtet Hornung. Im Kalender sollen sowohl Frauen als auch Männer in "heißen" Posen zu sehen sein - daher auch der Name "Vorsicht, brandheiß".

Einnahmen aus "sexy Kalender" gehen an den Feuerwehrverein Volkach

Die Einnahmen kommen dem Feuerwehrverein zugute: Dieser unterstützt die Feuerwehr "insbesondere bei Mitgliederwerbung, aber auch durch die Beschaffung von Materialien", erklärt Moritz Hornung. Das heißt also, dass die Erlöse wieder in die Feuerwehrarbeit investiert werden.

Momentan ist der Kalender nur online, durch eine WhatsApp Nachricht an 09381/9355, Instagram, Facebook oder eine E-Mail an info@feuerwehr-volkach.de erhältlich. Es sei aber geplant, den Kalender auch auf normalem Weg zu verkaufen. Wer allerdings an einem Exemplar interessiert ist, sollte laut Hornung schnell sein, denn die Hälfte der Kalender sei bereits verkauft.