Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend (22. Mai 2023) in einem Einfamilienhaus in Sommerach (Verwaltungsgemeinschaft Volkach, Kreis Kitzingen) ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, sei bereits "dichter Qualm aus dem Dach" gedrungen, so die Feuerwehr der Stadt Volkach in den sozialen Medien.

Flammen in Sommerach: Dachstuhl brennt - Großeinsatz der Feuerwehren

Gegen 17.50 Uhr sei der Notruf in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der Straße "Zur Engelsburg" eingegangen, erläutert die Polizei Unterfranken. Auch die Polizei Kitzingen sei in der Folge alarmiert worden. Die "starke Rauchentwicklung" und die "Flammen aus dem Dachstuhl" erforderten einen Großeinsatz: Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Sommerach, Stadtschwarzach, Nordheim, Dettelbach und Volkach konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, weil sich die Bewohner zuvor retten konnten, heißt es.

Gegen 20 Uhr habe "Feuer aus" gemeldet werden können, berichtet die Feuerwehr Volkach in den sozialen Medien. Aufwendig hätten sich dann noch die Nachlöscharbeiten gestaltet, "da die Flammen unter die Dachhaut zogen und dort weiter in der Holzfaserdämmung glimmten". Das Dach sei komplett geöffnet worden, was sich als "sehr kräftezehrend und langwierig" erwiesen habe. Insgesamt seien etwa 90 Einsatzkräfte aller beteiligter Feuerwehren vor Ort gewesen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Würzburg. Der Brand sei im Bereich des mit einer Solaranlage bebauten Daches ausgebrochen, so die Polizei.

Der Dachstuhl sowie die Solaranlage seien hierbei schwer beschädigt worden. Die Schadenshöhe liege nach ersten Schätzungen in einem unteren sechsstelligen Bereich. In Franken gab es in den vergangenen Tagen weitere große Feuerwehr-Einsätze: In Fürth mussten Feuerwehren beispielsweise zu einem Garagenbrand ausrücken, bei dem die Nachbarn sogar evakuiert wurden. In Möhrendorf trieb eine Frau im Main-Donau-Kanal. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten konnte ihr Leben gerettet werden. In Steinwiesen wollte ein Mann Unkraut entfernen - und setzte dabei aus Versehen eine Hecke in Brand.