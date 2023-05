Bei einem Brand in der Straße "Am Gries" in Steinwiesen hat sich am Montagnachmittag (22. Mai 2023) ein Anwohner verletzt.

Den Anwohner störte offenbar das "wuchernde" Unkraut in seiner Hofeinfahrt - und wollte dieses gegen 15 Uhr mithilfe eines Heißluftföns entfernen, berichtet die Polizeiinspektion Kronach.

Mann will Unkraut entfernen - dabei gerät Hecke in Flammen

Dabei kam es allerdings zu einem Unglück: Die angrenzende Thuja-Hecke entzündete sich und brannte teilweise ab. Der Brandverursacher versuchte, das Feuer eigenständig zu löschen - und zog sich dabei selbst Verletzungen zu.

Glücklicherweise hielt sich der Schaden in Grenzen, Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Das Wohnhaus blieb von dem Feuer verschont.

Der Anwohner kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Vorschaubild: © tigerhbu11/Pixabay; Alexas Fotos/Pixabay; Collage: infranken.de