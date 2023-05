Zu einem Gebäudebrand wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Montagnachmittag (22.05.23) in die Schwabacher Straße in Fürth alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Lagerhalle in einem Hinterhof in Brand stand. Das Feuer breitete sich insbesondere in der Dachkonstruktion aus, weshalb sich die Löscharbeiten für die Feuerwehr schwierig gestalteten. Zu Beginn kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb anliegende Anwohner Fenster und Türen schließen mussten. Durch die starke Hitze sprangen auch Scheiben eines benachbarten Wohngebäudes.Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. In einem Teil der Lagerhalle befanden sich Lacke und Farben, diese waren durch den Brand jedoch nicht betroffen, teilte die Feuerwehr mit. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis zum Abend hin. Durch die Sperrung der Schwabacher Straße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Foto: NEWS5 / Oßwald Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/27578 Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

+2 Bilder