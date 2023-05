Möhrendorf: Frau treibt im Wasser - "Beherztes Eingreifen" von Passanten rettet ihr Leben

In Möhrendorf wurden die Einsatzkräfte am vergangenen Freitag (19. Mai 2023) zu einer Wasserrettung im Main-Donau-Kanal gerufen. Dies berichtete die DLRG Erlangen in einem Social-Media-Post.

Wie ein Verantwortlicher berichtet, retteten drei Spaziergängerinnen einer im Wasser treibenden Frau das Leben.

Im Wasser treibende Frau in Möhrendorf - beherztes Eingreifen von Spaziergängerinnen rettet Leben

"Die Kräfte der Wasserrettung Erlangen wurden von der ILS Nürnberg zusammen mit den umliegenden Feuerwehren nach Möhrendorf an den RMD-Kanal alarmiert. Auf Höhe des Sportplatzes wurde eine im Wasser treibende Person gemeldet", schrieb die DLRG Erlangen am Freitagmittag in ihrem Bericht über den Vorfall.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte folgte allerdings die Entwarnung: "Bereits auf der Anfahrt kam dann die Mitteilung, dass Passanten die Person aus dem Wasser gezogen hatten", schildert Vorstand Sören Brandmähl-Kraus auf Nachfrage von inFranken.de. Drei Spaziergängerinnen, welche auch für den Notruf verantwortlich waren, hätten die im Wasser treibende Frau durch ihr "beherztes Eingreifen" ans Ufer retten können.

Wie Brandmähl-Kraus weiterhin erklärt, hätten die benachrichtigten Einsatzkräfte, unter ihnen vier Taucher, den Einsatz nach rund 30 Minuten wieder beenden können. Zur Rettungsaktion hinzugerufen wurden unter anderem die Feuerwehr Erlangen, die Feuerwehr Möhrendorf sowie die Feuerwehr Baiersdorf.

