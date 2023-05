Den festlichen Rahmen der Fahrzeugsegnung und Bootstaufe nutzten der Erlangen-Höchstadter Landrat Alexander Tritthart und der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Baiersdorf , Matthias Wolff, um langjährig tätige Einsatzkräfte und Vereinsmitglieder der Baiersdorfer Feuer-wehr zu ehren.

Der Landrat überreichte vier bewährten Feuerwehrmännern im Auftrag des Bayerischen Staatsministers des Innern, Joachim Herrmann , das Ehrenzeichen des Freistaats Bayern in Silber für 25- beziehungsweise in Gold für 40-jährige Dienstzeit:

Markus Schneider begann vor über 25 Jahren bei der Feuerwehr seinen Dienst, der ihn über verschiedene Erlanger Stadtteilwehren schließlich nach Baiersdorf führte, wo er als Fahrzeug- und Drehleitermaschinist die damit verbundene Technik beherrscht.

Josef Simon kam nach seinem Einstieg bei der Feuerwehr Wellerstadt vor über 25 Jahren zur Feuerwehr Baiersdorf , wo er so ziemlich alles an Lehrgängen absolvierte, was möglich war. Seit 2012 war er stellvertretender Kommandant, Anfang des Jahres 2023 wurde er zum Kommandanten gewählt. Als Kreisbrandmeister „Katastrophenschutz“ ist er seit vielen Jahren aktiv und leitet die Unterstützungsgruppe „Örtliche Einsatzleitung“ des Landkreises.

Seit 43 Jahren ist Gerhard „Paul“ Böhm bei den Feuerwehren Hagenau und Baiersdorf aktiv. Auch er ist ein bewährter Maschinist für die Löschfahrzeuge, die Drehleiter und den Rüstwagen der Baiersdorfer Feuerwehr und oft auf den Fahrersitzen zu sehen. Darüber hinaus ist er als dienstältester atemschutztauglicher Feuerwehrmann in Baiersdorf vielen jüngeren Einsatzkräften ein Vorbild. Im Feuerwehrhaus ist er für die stetige Erweiterung und Präsentation der Sammlung von Feuerwehr-Ärmelabzeichen, die aktuell rund 2500 Sammlerstücke umfasst, verantwortlich. Dazu schlägt sein Herz besonders für den Erhalt und die Pflege des Baiersdorfer Oldtimer-Löschfahrzeugs. Aus diesem Grund bekam Gerhard Böhm nicht nur das Ehrenzeichen des Landrats an die Uniform geheftet, sondern durch Ehrenkreisbrandmeister Roland Zeilinger auch ein einmalig produziertes Modell des Oldtimers im Maßstab 1:32 überreicht.

Die Feuerwehrlaufbahn von Stefan Brunner begann 1981 bei der Feuerwehr Immenreuth im Landkreis Tirschenreuth, bei der er verschiedene Führungsverwendungen bis hin zum Kommandanten absolviert hatte, bevor er 2005 zur Feuerwehr Baiersdorf wechselte. 2014 wurde er zum Kreisbrandmeister und Pressesprecher der Kreisbrandinspektion ernannt. 2018 wurde er zum Kreisbrandinspektor für den Dienstbereich 4 zwischen Regnitzgrund und dem Erlanger Oberland sowie zum ständigen Stellvertreter des Kreisbrandrats berufen und ist einer der im voraus benannten Einsatzleiter für den Katastrophenfall.

Anschließend zeichnete der Vorsitzende Matthias Wolff langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Feuerwehrverein mit einer Dankurkunde und einem Bierkrug beziehungsweise der Ehrennadel des Vereins aus. Seit der langen Zeit von 70 Jahren gehört Fritz Baumann der Feuerwehr Baiersdorf an. Für eine ebenfalls außergewöhnlich lange Mitgliedschaft von 60 Jahren wurden Hans Jürgen Beifuß und Rudolf Kukula geehrt. Für 50 Jahre Vereinstreue würdigte der Vorsitzende Franz Förstel, Fritz Förstel, Horst Frisch, Leonhard Grünbauer, Gerd Lösel, Alois Ritter, Richard Schellemann, Dieter Schulzki, Otto Sprenger, Werner Würl und Georg Wunder.

Auf 40-jährige Mitgliedschaft können Rainer Fiolka, Christian Heinlein, Alexander Klettke, Michael Hammerl, Ralf Kukula, Klaus Weber, und Roland Zeilinger zurückblicken. Franz Kogler wurde für 25 Jahre im Feuerwehrverein geehrt. red