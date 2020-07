Kontrolle auf A9: Polizei findet Welpen im Kofferraum

Am Freitagabend (24. Juli 2020) hatte die Verkehrspolizei den Transport auf der A9 bei Hof gestoppt. Sie kontrollierte das Auto dreier Männer. Die 23- bis 29-Jährigen gaben an, dass sie auf dem Weg in den Schwarzwald seien, um dort Urlaub zu machen.

Die Beamten schauten sich das Fahrzeug genauer an und fanden dann im Kofferraum einen Karton mit den fünf Welpen. Die Französischen Bulldoggen sind allesamt Rüden.

Laut Angaben der Polizei sollten die Tiere in Deutschland verkauft werden. Die Welpen wurden danach ins Tierheim Hof gebracht. Die Behörden ermitteln nun gegen die Männer wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Welpen-Transporte kosten viel Geld - Tierschützer bitten um Spenden

Das Tierheim Hof fragt nun nach Unterstützung. Jedes Mal kosten die illegalen Transporte den Verein viel Geld. Die Welpen müssen in Quarantäne, brauchen viel Fürsorge, Medikamente und eventuell Operationen. Daher bitten die Tierschützer um Spenden an das Tierheim Hof:

Bankkonten:

Sparkasse Hochfranken

IBAN: DE16 7805 0000 0380 0124 50

BIC: BYLADEM1HOF

VR Bank Hof eG

IBAN: DE04 7806 0896 0007 7441 10

BIC: GENODEF1HO1

Im Tierheim Hersbruck sitzen ebenfalls gerettete Tiere aus einem Transport: Die Kätzchen bekamen schon ihre ersten Impfungen.