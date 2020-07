Tierheim Hersbruck entsetzt: Mann zieht aus  und entsorgt sein Haustier im Müll

Tierheim Hersbruck berichtet von Tierquälerei im Landkreis Nürnberger Land

Mieter zieht aus und lässt Bartagame im Müll zurück

Ausgesetztes Tier wartet drei Tage auf Rettung

Tierschützer befreien Echse und versorgen geschundenes Tier

Das Tierheim Hersbruck erhielt am Montag (27. Juli 2020) den Anruf einer besorgten Frau aus dem Nürnberger Land, berichtet Leiterin Martina Höng inFranken.de. Sie hatte eine Echse in einer Transportbox gefunden. Diese lag in einer verdreckten Katzentoilette, daneben war überall Müll und sonstiger Unrat.

Tierheim Hersbruck befürchtet: Bartagame wurde ausgesetzt

Die Tierretter haben eine düstere Befürchtung. Sie gehen davon aus, dass der Mieter drei Tage zuvor auszog und seine Bartagame ihrem Schicksal überließ. Das Tier musste drei Horror-Nächte im Freien durchleben, berichtet das Tierheim Hersbruck.

An besagtem Wochenende habe es auch ein starkes Gewitter gegeben, sagt Leiterin Höng. Die Box war mit Wasser vollgelaufen und mittendrin saß die Bartagame.

Das Tier war in keinem guten Zustand. „Die Bartagame leidet unter einem starken Parasitenbefall“, erklärt Höng. "Zuvor wurde sie wohl auch nicht gut behandelt."