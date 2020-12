Mark Foster kommt nach Hof

Termin für das Konzert ist Freitag, 3. September 2021

Er holt seinen für 2020 geplanten Auftritt nach, der coronabedingt entfallen musste

Mark Forster ist ein wahres Multitalent. So ist er nicht nur Singer und Songwriter, sondern war auch schon als Coach bei den Sendungen The Voice of Germany und The Voice Kids und half dort den jungen Künstlern, ihr gesangliches Talent weiter auszubauen.

Doch der Sänger mit polnischen Wurzeln war auch schon an anderer Stelle im Fernsehen zu sehen: Neben den Auftritten bei The Voice war er der Moderator der fünften Staffel von Sing meinen Song - Das Tauschkonzert im Jahr 2018.

Die LIEBE Open Air Tour

Nebenbei arbeitete er aber trotzdem immer unermüdlich an seiner großen Leidenschaft: seiner Musik. Mittlerweile hat der 37-Jährige insgesamt bereits 4 Studioalben veröffentlicht. Sein letztes Album, das 2018 erschienen ist, heißt LIEBE.

Um sich Inspiration für die neuen Songs zu holen, ist der Künstler in die verschiedensten Länder gereist. So hat er beim Album LIEBE unter anderem Eindrücke aus England, Italien und Uganda einfließen lassen. Bei dieser bunten Mischung sind Ohrwürmer garantiert!

Mit dem Album ist Forster bereits 2019 auf große Tournee gegangen. 2020 sollte es dann eigentlich eine Zugabe geben - was dann aufgrund des Corona-Virus leider nicht geklappt hat. Der Sänger musste deshalb auch sein Open-Air-Konzert in Hof absagen. Doch nun steht ein neuer Termin dafür fest: Mark Forster wird am 3. September 2021 um 19 Uhr auf dem Volksfestplatz in Hof auftreten.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

