Im Rahmen einer kleinen Feier in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Helmbrechts seien Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 nach langer Corona-Zwangspause abgehalten worden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Stadt Helmbrechts mitteit, sei dabei der Ehrenkommandant und Hofer Kreisbrandrat Reiner Hoffmann erstmals in der Geschichte der Feuerwehr Helmbrechts für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt worden. Hoffmann trat demnach im Jahr 1972 als eines der Gründungsmitglieder in die Jugendfeuerwehr ein, war wenige Jahre später 24 Jahre lang Kommandant der Feuerwehr, war dann zuerst zum Kreisbrandmeister und später noch zum Kreisbrandinspektor ernannt worden, ehe er vor neun Jahren zum Kreisbrandrat des Landkreises Hof gewählt worden sei. Im kommenden März werde er aus Altersgründen in den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet, doch er wolle sich weiterhin für sein „Lebenswerk Feuerwehr“ engagieren und mit anpacken, wo Hilfe gebraucht wird.

Außerdem geehrt worden seien Wolfgang Schulz für 40 Jahre Dienstzeit, sowie Hans-Peter Hermann, Christian Alber, Stefan Fickenscher, Daniel Kraus und Peter Städter für 25 Jahre Dienstzeit.

"Kommandant Markus Richter bedankte sich bei allen Geehrten für ihre geleisteten Dienste, unzähligen Stunden bei Einsätzen, Lehrgängen und Ausbildungsveranstaltungen, aber auch bei Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Gerätschaften", heißt es.