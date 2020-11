Haßfurt vor 27 Minuten

Verstoß gegen Corona-Regeln

21-Jähriger fährt Kumpels nach Hause - vier Bußgeldbescheide

Nach einer Polizeikontrolle am frühen Samstag werden vier junge Männer in Kürze Bußgeldbescheide erhalten. Der Grund: Sie saßen zu viert in einem Auto - und stammen aus unterschiedlichen Haushalten.