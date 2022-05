Der Wonnemonat Mai bietet in der Pfarreiengemeinschaft "Im Lauertal" einige Wallfahrten und Bittprozessionen. Am Donnerstag, 19. Mai startet um 12 Uhr in Wermerichshausen die traditionelle Wallfahrt nach Vierzehnheiligen. Am gleichen Tag findet um 19 Uhr eine Maiandacht in Rannungen an der Remmertswiese statt. Am Bittsonntag, 22. Mai feiert die gesamte Pfarreiengemeinschaft um 10 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Peter Rüb an der Ransbachgrotte nahe Weichtungen. Eingeladen sind Jung und Alt. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Ransbachtaler Blasmusik Weichtungen mit Gastspielern verstärkt, gestaltet. Im Anschluss ist noch genügend Zeit zur Unterhaltung und einem gemütlichen Beisammensein. Veranstalter ist das Gemeindeteam und die Kirchenverwaltung Weichtungen.

Am Montag, 23. Mai kommen die Vierzehnheiligenwallfahrer wieder zurück und werden um 19 Uhr von Pfarrer Rüb empfangen. Am Donnerstag startet von Poppenlauer aus um 7.15 Uhr eine Bittprozession zur Talkirche mit einer Messfeier um 8.30 Uhr. Am gleichen Tag empfängt die Pfarrei Thundorf Prozessionen der Sternwallfahrt aus Maßbach, Rothhausen und Theinfeld. Die Messfeier ist um 10 Uhr. Am Sonntag, 29. Mai findet um 14 Uhr eine gemeinsame Maiandacht für den ganzen pastoralen Raum in und an der Talkirche statt. Ein ökumenischer Gottesdienst mit den Pfarrern Stefan Bonawitz (evang.) und Peter Rüb (kath) findet am Pfingstmontag, 6. Juni, um 10 Uhr im Schlosspark in Thundorf statt. mib