Vinzentia und Konrad Bischof feiern "Eiserne"

Vinzentia und Konrad Bischof haben ihre eiserne Hochzeit gefeiert. Der Poxdorfer Bürgermeister Paul Steins und die stellvertretende Forchheimer Landrätin Rosi Kraus (beide CSU) gratulierten im Namen der Gemeinde und des Landkreises und überreichten Blumen und kleine Geschenke.

Das Jubelpaar, das sich sichtlich über den Gratulationsbesuch freute, ist bei guter Gesundheit, "wenn es auch hier und da zwickt und kneift", wie Konrad Bischof bemerkte, und "wenn mir auch bei unserem täglichen Rundgang ums Dorf die Stecken nicht mehr reichen und ich mein Auto nehmen muss", wie Vinzentia, auf den Rollator weisend, gestand.

Auf 65 gemeinsame Jahre mit Höhen und Tiefen zurückblicken zu können, das sei schon eine bewundernswerte Leistung; das habe es in Poxdorf noch nicht gegeben, meinte Bürgermeister Steins. Was der Jubilarin den spaßigen Kommentar entlockte: "65 glückliche Jahre, abgesehen von der Zeit, in der wir uns gestritten haben."

Die kleine Feier, bei der nur zwei der Söhne samt Ehefrauen anwesend waren, fand im Garten im Schatten des Hauses statt, dort, wo ab und zu ein kühles Lüftchen wehte und man Abstand halten konnte. Wegen der corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen musste die große Familienfeier ausfallen.

Nicht ausgefallen war dagegen die Gratulation des Ministerpräsidenten, der einen Bildband "Bayern - Land in der Mitte Europas" geschickt hatte. Auch dagegen, dass alle Anwesenden ihr Glas erhoben, um auf das Wohl der Jubilare anzustoßen, war nichts einzuwenden. Und Vinzentia kommentierte: "Wer weiß, aber vielleicht sind wir ja noch da, wenn wir in zwei Jahren meinen 90. Geburtstag feiern."