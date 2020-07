Trimm dich muss warten

Kein Beschluss gefasst wurde in der Sitzung des Gemeinderates über einen Antrag, den Zweiter Bürgermeister Michael Beck (Wählerblock Sambach) stellte.

Offensichtlich unter dem Eindruck der vielen corona-bedingten Einschränkungen für Bürger und Vereine hatte Beck einen Trimm-dich-Pfad oder eine Mountainbike-Strecke in der Gemeinde angeregt. Bürgermeister und Verwaltung sahen jedoch keine Möglichkeit, eine solche Freizeitanlage im bereits fertigen Haushaltsplan noch unterzubringen. Ein Gremium oder ein Arbeitskreis, der sich um ein solches Projekt annimmt, könne jedoch jederzeit in Aktion treten. Das Thema werde auf jeden Fall weiter verfolgt, so Bürgermeister Dallner.

Helmut Schleicher (FWG Steppach) forderte hingegen ein Gesamtkonzept: "Wir sollten uns zunächst Gedanken machen, was wir in dieser Hinsicht in der Gemeinde wollen", sagte er. See