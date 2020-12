Rechtzeitig vor Weihnachten besuchte der Lions Club Lichtenfels, vertreten durch den Präsidenten Walter Mackert und den Schatzmeister Karlheinz Wirth, die Kinder der schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) der St.-Katharina-Schule des Heilpädagogischen Zentrums der Caritas im Schneidmühlweg und erfreuten sie mit Geschenken im Wert von insgesamt 1500 Euro.

Der Präsident sah es als schöne Aufgabe an, Kinder in der Vorweihnachtszeit mit sinnvollen Geschenken zu erfreuen. Nach dem Motto "Lions hilft Kindern" unterstütze der Lions Club unter anderem Schulen, Kindergärten und regelmäßig auch abwechselnd die beiden schulvorbereitenden Einrichtungen der St.-Katharina-Schule in Lichtenfels und Altenkunstadt, stellte Mackert fest. Begrüßten bei früheren Gelegenheiten die Buben und Mädchen die Gäste mit mehreren freudig gesungenen Liedern im Gruppenraum, so musste aufgrund der Corona-Pandemie die Geschenkübergabe im Freien mit Mundschutz ohne Feier stattfinden. Für die in zwei Gruppen aufgeteilten 22 Kinder im Vorschulalter mit Entwicklungsverzögerungen hatten die heilpädagogischen Förderlehrerinnen Anna-Maria Reuter und Christine Luptowicz den Inhalt der einzelnen Geschenkpakete mit je einem Kuschelkissen, einer Schneekugel und einem kleinen Spiel ausgesucht. Walter Mackert und Karlheinz Wirth hatten aber für die Kinder noch eine weitere Überraschung parat. Da sie auch die kulturelle Förderung der Kinder für wichtig halten, luden sie nämlich die Buben und Mädchen zum wiederholten Mal für den nächsten Sommer zu einer Märchen-Aufführung des Freilichttheaters in Heldritt ein, womit sie den Kindern eine weitere sehr große Freude bereiteten. Beide lobten auch den Einsatz der Förderlehrerinnen zum Wohl der Kinder. Die Rektorin der St. Katharina-Schule, Ute Donhauser, bedankte sich für die großzügige Spende des Lions Clubs. thi