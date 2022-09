Im Rahmen der Quellentage der Kreuzbergwallfahrer aus Haßfurt, vom 28. August bis 2. September, war auch Thundorf ein Startort für eine stattliche Teilnehmerzahl, nicht nur aus dem Raum Haßfurt, sondern auch aus der Region Thundorf. Unter dem Thema "Der Friede sei mit Euch" führte der Weg über Weichtungen mit einem Stopp an der "Fatima-Kapelle" zu den Fischteichen zwischen Weichtungen und Poppenlauer. In Poppenlauer wurden die Wallfahrer in der evangelischen Kirche von Pfarrerin Elfriede Schneider begrüßt. Vor allem für ihre humorvolle Art erntete die Pfarrerin lang anhaltenden Beifall. Nächste Station war die Festhalle von Poppenlauer zum Mittagessen. Nach einer kurzen Gebetseinheit ging es über die Ransbachgrotte und Weichtungen zurück zum Ausgangsort. Dort, in der "St. Laurentiuskirche", erlebte das Ehepaar Renate und Armin Meister aus Thundorf eine freudige Überraschung. Nachträglich zu seiner Diamantenen Hochzeit erhielt das Paar von Diakon Manfred Griebel den Segen, hatte es sich doch für und um diese Wallfahrt immer eingesetzt. Bis zu acht Personen nahm das Ehepaar Meister manchmal als Übernachtungsgäste auf.

Als Urlaub für die Seele bezeichnete Griebel die Quellentage. Start war am 28. August. Unmittelbar nach dem Gottesdienst in der Haßfurter Stadtpfarrkirche ging es über Wülflingen, Sailershausen und Rednershof ins Wässernachtal. Am Montag begann die Tour in Haßfurt und führte die Wallfahrer zur Kirche in Wonfurt und zum Gottesdienst auf dem Sportplatz in Steinsfeld. Danach ging es weiter nach MariaBurghausen.

Am 30. August begann die Tageswallfahrt an der Ritterkapelle Haßfurt. Über Sylbach ging es zum Gottesdienst in Unterhohenried und von da über Prappach nach Augsfeld. Am Mittwoch war die Tour in Thundorf und am Donnerstag in der Umgebung von Wülflingen nach Obertheres. Freitag fand ein Gottesdienst am Zeiler Käppele statt. Über Augsfeld ging es zurück nach Haßfurt, wo die Quellentage abgeschlossen wurden. mib