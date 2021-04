Für den SPD-Stadtrat Rolf Deschner, der aus persönlichen Gründen nach sieben Jahren im Gremium um Entbindung von seinen Aufgaben gebeten hatte, rückt Silvia Tauss nach. Die ehemalige Tourismusverantwortliche wird ordentliches Mitglied im Tourismus- und Kulturausschuss und Seniorenbeauftragte der SPD.

Verabschiedet wurde nach 17 Jahren Tätigkeit für die Stadt Reiner Krippner. Mit rund fünf Millionen Seidla Bier, so hat es Neeb überschlagen, habe der Brauer "als tragende Säule im Kommunbrauhaus die Braukultur als Aushängeschild der Stadt mit Leib und Seele ausgefüllt". Der Neustadter, der noch in dieser Woche seinen 65. Geburtstag feiert, wechselte zum 1. April in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Michael Lengenfelder. bek