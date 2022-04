Thundorf 20.04.2022

Spende

Neue Bank für Kirchenbesucher und Friedhofsgänger

Die Betreiberin des Bastel- und Geschenkladens "Altes Häusle" in Thundorf, Carolin Koch, hat der evangelischen Pfarrgemeinde eine neue Sitzbank gestiftet, die an der evangelischen Kirche "Am...