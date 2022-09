Philipp Bauernschubert

Viele Besucher lockte die Hobbygruppe "Flurbereinigungskapelle Thundorf" beim Frühschoppen am Sonntagmorgen zu den 45. Fränkischen Tagen des TSV. Die Kapelle hatte ihre Musikprobe auf die Sportheimterrasse verlegt.

Die Kapelle wurde bei der Feier zum 80. Geburtstag der inzwischen verstorbenen Gerlinde Saal gegründet, deren Sohn Peter mit drei weiteren Musikern aus der Verwandtschaft ihr ein Ständchen bringen wollte. Das kam bei den Besuchern so gut an, dass man kurz entschlossen auf die Idee kam, auch weiterhin als Hobbymusiker bei privaten Anlässen aufzutreten. Die vier waren sofort begeistert und nachdem alle ihren Spaß und ihre Freude daran hatten, stand der Geburtsstunde und der Gründung der "Flurbereinigungskapelle" nichts mehr im Wege.

Langsam wurde es mehr

Mit der Zeit gesellten sich weitere Musiker dazu, so dass aktuell die Kapelle sieben Aktive aufweist. Diese Anzahl sieben gab der Musik auch den Namen. Sieben bzw. "Siebener" werden auch die Feldgeschworenen genannt, die wiederum mit der Flurbereinigung in Verbindung gebracht werden. Mit dabei sind auch zwei von der Trachtenkapelle Theinfeld und einer von der Lauertalkapelle aus Rothausen. Bevorzugt spielt die "Flurbereinigungskapelle" fränkische Musikstücke, ohne Gesang. Unter der Leitung von Paul Geier, dem ältesten Mitglied, proben die Musikanten einmal wöchentlich im Areal des Bauunternehmers.

Passend zu den Fränkischen Tagen fand auch der 3. Dorfflohmarkt in Thundorf statt. Das schlechte Wetter hielt aber die Besucherzahl in Grenzen. Die Organisation lag in den Händen von Carolin Koch. Gekennzeichnet mit bunten Luftballonen, waren die Stände für die Besucher sichtbar.