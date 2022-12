Philipp Bauernschubert

Der Gemeinderat Thundorf hat in seiner Sitzung am 28. April beschlossen, eine Firma mit dem Einbau von zwei Sektionaltoren in das Feuerwehrhaus Thundorf zu beauftragen.

Im Rahmen der Einbauarbeiten wurde festgestellt, dass die Tore nicht an der bestehenden Decke befestigt werden können, da es sich um eine abgehängte Gipskartondecke handelt und eine ausreichende Befestigung nicht möglich ist.

Dem wurde von der Firma dadurch Abhilfe geschaffen, dass ein Metallrahmen an den Innenwänden des Feuerwehrhauses befestigt wurde, an dem die Tore angebracht wurden. Für den Einbau sind nun Mehrkosten von 3512,88 Euro brutto angefallen, die es galt vom Gemeinderat nachträglich anzuerkennen, was mehrheitlich auch geschah.

Kritik an Nachtrag

Allerdings kam Kritik von einem Teil des Gremiums zum Nachtrag. Nach dessen Meinung hätten die notwendigen Arbeiten bei der Ausschreibung festgestellt werden müssen und nicht im Nachhinein.

Unter Anfragen und Informationen berichtete die Erste Bürgermeisterin Judith Dekant, dass an der neu geschaffenen Wasserentnahmestelle im Friedhof Thundorf noch kleine Restarbeiten zu tätigen sind. Sie appellierte an den Gemeinderat, sich vor Ort davon in Kenntnis zu setzen, um eine geeignete Lösung zu finden.