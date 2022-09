Der TSV Thundorf veranstaltet von Freitag, 23. September, bis Sonntag, 27. September, wieder die traditionellen "Fränkischen Tage". Sie beginnen am Freitag um 18 Uhr mit einem "Kesselfleischessen" im Sportheim. Zur besseren Planung wird um Voranmeldung bei Max Geier (Tel. 0157/345 640 97) oder Fabian Seufert (Tel. 0151/265 377 03) bis Mittwoch, 21. September, gebeten. Am Samstag findet auf der Arena am Sportheim um 15 Uhr die "Dorfmeisterschaft im Hufeisenwerfen" statt. Einwerfen ist ab 14 Uhr möglich. Auch hier sind Anmeldungen erforderlich bei Max Geier oder Fabian Seufert. Der Sonntag, 25. September, beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen bei musikalischer Unterhaltung durch die "Flurbereinigungskapelle". Ab 12 Uhr ist die Sportheimküche mit besetzt. Anmeldungen nimmt bis Mittwoch, 21. September, Familie Büchner (Tel. 09724/907 501) entgegen. Um 13 Uhr wird das Fußballspiel der Zweiten Mannschaft des TSV Rothhausen/Thundorf gegen DJK Unter-/Oberebersbach angepfiffen. Um 15 Uhr folgt das Punktspiel der Ersten Mannschaft gegen VfR Bischofsheim. Zudem findet der dritte Dorfflohmarkt statt. mib