Nach den coronabedingten Absagen in den beiden vergangenen Jahren findet in diesem Jahr wieder die "Thundorfer Dorfweihnacht" am Samstag, 19., und Sonntag, 20. November, statt. Offiziell eröffnet wird die 13. Dorfweihnacht am 19. November um 15 Uhr durch die Bürgermeisterin Judith Dekant und Liedbeiträgen vom Kinderhaus "Unterm Regenbogen" am Rathaus. Von 16 bis 19 Uhr sind die "Rhöner Saxophonisten" mit Liedern und Klängen auf der Weihnachtsmeile unterwegs. Der Chor "Il Cantare" aus Maßbach singt um 17.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche "St. Laurentius" und um 19 Uhr spielt der Posaunenchor aus Oberlauringen am Rathaus.

Am Sonntag wird die Dorfweihnacht um 11 Uhr fortgesetzt. Ab 13 Uhr sind die "Sound of Saxes" zu hören und von 14 bis 16 Uhr ist der Drehorgelspieler "Zauber Klaus" unterwegs mit Musik und Kreativem für Klein und Groß. Am Rathaus singt um 15 Uhr der Kinderchor "Gottesgüte" aus Oberlauringen.

Der Nikolaus und seine Engeln sind ab 15.15 Uhr unterwegs. Das traditionelle Konzert in der Evangelischen Kirche am Sonntagnachmittag um 16 Uhr gestaltet der Chor "Micha". Dem folgt ab 17.30 Uhr der Auftritt mit den Alphornbläsern unterhalb des Ritterkellers. Sie bilden den Abschluss der 13. Thundorfer Dorfweihnacht. Anstelle der Buden sind die Aussteller und Künstler in Gebäuden. Weihnachtliches gibt es im Gemeindebauhof und handwerkliche Kunst im Musikheim. Groß erstrahlt auch wieder der 41 Meter lange "Ritterkeller" im Lichterglanz.

Ein kleiner Weihnachtsmarkt und hausgemachte Spezialitäten gibt es im alten Hofgut, und ein Bücherflohmarkt im alten Backhaus mit Süßem lockt bestimmt Gäste an.

Im alten Forsthaus gibt es Adventsgestecke des Kindergartens und nebenan in der Festhalle ist ebenfalls ein Weichnachtmarkt. mib