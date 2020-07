Frensdorf will mit neuem Logo für sich werben

Als "familienfreundliche Gemeinde an den Ausläufern des Steigerwalds" stellte sich bislang die Gemeinde Frensdorf dar. Künftig will der Ort jedoch mit neuem Logo und Slogan für sich werben. Jetzt schreibt die Gemeinde einen Wettbewerb aus. Dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Alle Bürger - Erwachsene, Kinder und Jugendliche - sind aufgerufen, sich zu beteiligen und Anregungen für das neue Leitbild der Gemeinde einzusenden. Den Ideen seien dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Arbeiten sind bis spätestens 15. September 2020 an die Gemeindeverwaltung Frensdorf zu senden. Ansprechpartner ist Bernhard Köppl, Telefon 09502/944933, E-Mail: bernhard.köppl@frensdorf.de. Ein Gremium aus Gemeinderäten wird die eingesandten Arbeiten begutachten und auswerten, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Mit dem neuen Logo sollen auch die neuen Geschenkkarten ausgestattet werden, ein System, für das sich die Räte bereits im Juni ausgesprochen haben. Die Geschenkkarten im Wert von 5, 10 und 20 Euro soll es künftig im Rathaus der Gemeinde, bei der Raiffeisenbank und der Sparkasse zu kaufen geben. Mit den Wertgutscheinen kann jeder Bürger selbst entscheiden, in welchen Geschäften der Gemeinde Frensdorf er die Geschenkgutscheine einlösen möchte.

Zu Beginn der neuen Amtsperiode soll auch die Bürgerbroschüre neu aufgelegt und mit dem neuen Logo ausgestattet werden. Neben einer Orientierungshilfe für Neubürger soll sie auch den Gewerbetreibenden eine Plattform bieten, sich zu präsentieren. Zudem sollen sich die Gewerbetreibenden nach Möglichkeit an dem neuen Geschenkkartensystem beteiligen.

Neuer Ausschuss

Auf Wunsch des Ratsgremiums wurde in der Gemeinde Frensdorf ein neuer, beratender Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales, Sport und Tourismus gebildet. Von jeder der acht Wählergruppierungen wurde je ein Ratsmitglied und ein Stellvertreter in den Ausschuss delegiert.

Die Mitglieder sind Karl-Heinz Just (CSU/FWG), Günter Diller (AWL), Carmen Lang (Grüne), Rainer Kraus (BLR), Anja Sauer (CWL), Susanne Beck (VW), Dieter Hahn (FBG) und Mario Miguletz (IGF). Den Vorsitz führt Zweiter Bürgermeister Norbert Neundorfer. Im Verhinderungsfall wird Neundorfer durch den Ersten Bürgermeister Jakobus Kötzner vertreten.

Neuer "Siebener"

Nach dem Tod des Feldgeschworenen Peter Wiesneth aus Untergreuth wurde in der Gemeinderatssitzung ein neuer "Siebener" bestellt. Stefan Wiesneth, der Sohn des Verstorbenen, erklärte sich zur Übernahme dieses Ehrenamts bereit. Bürgermeister Kötzner wird den neuen Feldgeschworenen in einer der nachfolgenden Sitzungen auf das Amt und die Pflicht zur Verschwiegenheit vereidigen.