Philipp Bauernschubert

Das durch Corona wiederholt ausgefallene 50-jährige Gründungsfest des CSU-Ortsverbandes Thundorf wird am Samstag, 20. August, in Form eines Sommerfestes auf dem Festplatz an der Festhalle in Thundorf nachgeholt. Der Festakt zum Jubiläum mit Ehrungen wurde bereits vor einem Jahr am 15. August in der Festhalle gefeiert.

Blaskapelle spielt

Das eigentliche Fest am Samstag, 20. August, beginnt um 17 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Blaskapelle Thundorf. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, wurde mitgeteilt.

Der Ortsverband wurde am 22. Mai 1970 im Gasthaus Pfennig aus der Taufe gehoben. Es war der der 21. Ortsverband im Landkreis Bad Kissingen. Motor dieser damaligen Gründung war Ludwig Schmitt aus Theinfeld, der bereits Mitglied des am 17. Februar 1967 gegründeten Ortsverbandes Weichtungen war.

Diesem Ortsverband gehörten Mitglieder aus den damals selbstständigen Gemeinden Weichtungen, Theinfeld, Thundorf und Rothhausen an.

Der ersten Vorstandschaft des Ortsverbandes Thundorf gehörten Ludwig Schmitt als 1. Vorsitzender, Richard Saal als dessen Stellvertreter, Schriftführer Philipp Bauernschubert und als Kassier Anton Friedrich an. Weitere Mitglieder des Vorstandes waren Emil Schmitt, Rudolf Pfennig, Leo Wiener und als Delegierter Pfarrer Oskar Pflüger.