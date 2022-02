Verstärkung für die Kirchengemeinde Heilgersdorf: Ab 1. März wird Vikar Johannes Brunner seine praktische Ausbildung bei Pfarrer Tobias Knötig absolvieren. Es ist erst das zweite Mal, dass hier ein Vikar ausgebildet wird. "Johannes Brunner stehen hier alle Türen offen", sagt Knötig. "Das Wichtigste, was er bei uns lernen kann: Leben und Glauben mit und unter den Menschen." Der neue Vikar ist 28 Jahre alt und stammt aus Bindlach bei Bayreuth. Über den Posaunenchor, so berichtet Brunner, sei er in die evangelische Kirchengemeinde hineingewachsen. Außerdem engagiert er sich in der Kinder- und Jugendarbeit beim CVJM. Studiert hat Brunner in Neuendettelsau, Tübingen, Greifswald und Göttingen. 2021 bestand er sein erstes Examen. Nach so viel Theorie freut sich der 28-Jährige auf die Praxis: "Genau dafür ist das Vikariat gedacht: als praktische Ausbildung auf dem Weg in den Pfarrdienst." Erste Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen besteht bei Brunners Einführung am 6. März um 9.30 Uhr in der Heilgersdorfer Kirche (3G mit FFP2-Maske). bek