Eigentlich wollte Werner Wenzel nach 18 Jahren vom Amt des 1. Vorsitzenden bei der Eigenheimervereinigung aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Nachdem auch in der Jahreshauptversammlung am 1. Juli die Neuwahl eines Vorstands ergebnislos blieb, war eine Neuansetzung erforderlich. Leider, so Wenzel bei seiner Begrüßung, hat sich bisher außer dem bestehenden Vorstand niemand zu einer Mitarbeit im Verein bereiterklärt. "Was fehlt, ist vor allem ein neuer 1. Vorsitzender". Die restliche Mannschaft würde dagegen zum größten Teil im Amt bleiben. Es erging deshalb ein erneuter Aufruf an die Mitglieder mitzuhelfen, damit sich die Eigenheimervereinigung nach 52 Jahren nicht aus dem Vereinsleben in Thundorf verabschiedet, sondern weiterhin sowohl als überparteiliche Interessensvertretung als auch als Ortsverein für die Eigenheimer und Häuslebauer wahrgenommen wird.

Vom Verband war dazu Heinz Amling als Vizepräsident des Eigenheimerverbandes Bayern anwesend, der in seinem Bericht über die Verbandsarbeit und einer eventuellen Abmeldung des Vereins und deren Folgen berichtete. Amling übernahm dann auch die Wahlhandlungen und zeigte sich optimistisch. Bei der Wahl des 1. Vorsitzenden wurden einige Mitglieder vorgeschlagen, aber zunächst ohne Erfolg. Die Antwort von Hubert Back, dass er mit einer Doppelspitze das Amt annehmen würde, änderte die Lage. Jetzt galt es noch einen zweiten, gleichberechtigten Kandidaten zu finden, was mit dem bisherigen Vorsitzenden Werner Wenzel geschah. Von da an war die restliche Wahl nur noch ein Selbstläufer.

Gewählt wurden als 1. Vorsitzende in Doppelspitze Hubert Back und Werner Wenzel, 2. Vorsitzender ist Berthold Röß, Kassier ist Daniel Bauernschubert (neu), Schriftführerin ist Anja Lesin-Schmitt, die Beisitzer sind Hugo Braun, Achim Reuß, John Hotaling (neu), Sigrid Hotaling (neu) und Gaby Wenzel (neu). Kassenprüfer sind Philipp Bauernschubert und Dominik Schmitt.

Für seine verdienstvolle 18 jährige Zeit als 1. Vorsitzender erhielt Werner Wenzel noch aus der Hand des Bayerischen Vizepräsidenten Heinz Amling mit dem "Eigenheimer-Löwen", eine der höchsten Auszeichnungen des Eigenheimerverbandes. In seiner Laudatio verwies Amling darauf, dass Wenzel dem Gründungsmotto des Vereins "Einigkeit macht stark" immer treu geblieben ist. Er ist bis heute ein Aktivposten bei den Thundorfer Eigenheimern. Die vielen Aktivitäten sind vor allem sein Verdienst. mib