Den Dorfcharakter erhalten

Ziel ist, dass die Eigentümer so sanieren, dass der Charakter des Dorfes erhalten bleibt. Im Rahmen der Altortsanierung wird den Lonnerstadter Bürgern jetzt eine "Gestaltungsfibel" an die Hand gegeben. In dem 40 Seiten umfassenden Heft sind alle Merkmale für ein zielgerechtes Sanieren und und viele gute Ratschläge enthalten.

Der Burghaslacher Städteplaner Frieder Müller-Maatsch hat den Inhalt des Handbuchs zusammen mit Bürgern in drei Workshops erarbeitet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte er die Fibel, die in den nächsten Tagen auf den Internetseiten der Gemeinde einzusehen ist, dem Ratsgremium vor. Alles, was besonders typisch und schön an Lonnerstadt sei, müsse erhalten werden, ist die Prämisse des Städteplaners. Dazu zählen natürlich ganz besonders die markanten, alten Fachwerkhäuser, Haus- und Hofeingänge, Fenster, Fassaden und anderes mehr. Hausbäume und Wasser würden das Dorf prägen und ihm Charme verleihen. Alles hat er mit Fotos unterlegt und Gestaltungsbeispiele angeführt.

Aufgezeigt wird in der Broschüre auch das Sanierungsgebiet, in das der Stadtarchitekt nicht nur den Altort, sondern auch die ersten angrenzenden Siedlungsgebiete mit aufgenommen hat. Als einem wichtigen Thema widmet er sich auch der Barrierefreiheit und energetischen Sanierungen.

Schließlich werden im Heft die Möglichkeiten der Förderung und der Weg dahin aufgezeigt. Beratungen werden angeboten. Bürgermeisterin Regina Bruckmann (FW) hofft, dass sich die Eigentümer bei Sanierungen nach Möglichkeit an die Empfehlungen der Gestaltungsfibel halten. Nur dann können sie in den Genuss von Zuschüssen kommen. Die Fibel wird im Rathaus ausgelegt und kann bei Bedarf angefordert werden. See