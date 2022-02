Philipp Bauernschubert

Aufgrund eines bereits 2020 in der vorausgegangenen Legislaturperiode gestellten, aber noch nicht behandelten Antrages der Freiwilligen Feuerwehr Thundorf, startete die jüngste Gemeinderatssitzung vor dem Feuerwehrhaus in Thundorf und setzte sich dann in der Schulturnhalle Rothhausen fort.

Beim Antrag der Feuerwehr handelte es sich um die Anschaffung von zwei neuen Toren für die Fahrzeugstellplätze im Gerätehaus. Die aktuellen Tore bieten keine Wärmeisolierung mehr, damit ist eine ausreichende Temperatur in den Wassertanks nicht mehr gewährleistet. Beide Tore müssen zudem mit Keilen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen gesichert werden, erlärte Kommandant Benedikt Seufert.

Bereits 2018 wurde dieser Zustand von Kreisbrandmeister Holger Ulrich bei einer turnusgemäßen Prüfung das Auswechseln der Tore empfohlen. Nachdem sich das Gremium ein Bild von den aktuellen Toren gemacht hatte, wurde die Situation im Anschluss in der Sitzung besprochen.

Angebote werden eingeholt

Wegen fehlender Kostenangebote stellte der Gemeinderat die Anschaffung zunächst zurück, Bürgermeisterin Judith Dekant wurde vom Gremium beauftragt, zusammen mit dem Kommandanten entsprechende Angebote einzuholen.